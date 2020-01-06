Рязанцев ждет вторая часть фестиваля «Огня и света»
В понедельник, 6 января, в рамках проекта «Новогодняя столица 2020» в Рязани пройдет второй день всероссийского фестиваля «Огня и света».
В 17.00 на площади перед соборной колокольней Рязанского кремля начнется лазерное шоу. Памятник архитектуры окрасится тематическими узорами. Продолжится фестиваль в 18.00 на площадке у цирка на Лыбедском бульваре (буквально в нескольких минутах ходьбы от кремля). Здесь рязанцам и гостям «Новогодней столицы» представят световое танцевальное шоу и выступления профессиональных фаер-команд.
Напомним, что первый день фестиваля вызнал нешуточный ажиотаж и подарил бурю позитивных эмоций. Завершится фестиваль 7 января – в этот день запланировано шоу со сложными трюками и театральными элементами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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