Рязанцев ждет вторая часть фестиваля «Огня и света»

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:18:41+03:00

В Рождественский сочельник на Лыбедском бульваре снова будет жарко

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В понедельник, 6 января, в рамках проекта «Новогодняя столица 2020» в Рязани пройдет второй день всероссийского фестиваля «Огня и света».

В 17.00 на площади перед соборной колокольней Рязанского кремля начнется лазерное шоу. Памятник архитектуры окрасится тематическими узорами. Продолжится фестиваль в 18.00 на площадке у цирка на Лыбедском бульваре (буквально в нескольких минутах ходьбы от кремля). Здесь рязанцам и гостям «Новогодней столицы» представят световое танцевальное шоу и выступления профессиональных фаер-команд.

Напомним, что первый день фестиваля вызнал нешуточный ажиотаж и подарил бурю позитивных эмоций. Завершится фестиваль 7 января – в этот день запланировано шоу со сложными трюками и театральными элементами.

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ИСТОЧНИК KP.RU