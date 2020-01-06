Елена Сорокина поздравила рязанку с вековым юбилеем

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:39:13+03:00

Екатерина Васильевна Меньшова в трудные годы вырастила шестерых детей. Сейчас у нее 7 внуков, 5 правнуков и уже есть праправнучка

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5 января свой вековой юбилей отпраздновала жительница Рязани Екатерина Васильевна Меньшова. С Днем рождения ее поздравила глава администрации города Елена Сорокина. Она пожелала имениннице крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, а также вручила ей поздравительное письмо от Президента РФ, памятный подарок и букет цветов. Об этом сообщил сайт горадминитстрации.

Екатерина Меньшова родилась в 1920 году в деревне Агломазово Сасовского района Рязанской области. Вышла замуж, родила дочь. Во время Великой Отечественной войны работала в Рязани главным бухгалтером в артели, производящей вещи для фронта. Первый муж погиб на войне. В 1947 году Екатерина Васильевна снова вышла замуж, в семье родились еще пять детей. Ей было присвоено звание «Мать-героиня».

В 50 лет ушла на пенсию. Сейчас у нее 7 внуков, 5 правнуков и уже есть праправнучка. В настоящее время Екатерина Васильевна проживает с дочерью.

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ИСТОЧНИК KP.RU