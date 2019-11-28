Рязанские следователи поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 94-летием

СЕГОДНЯ 19:33 2019-11-28T19:49:14+03:00

Несмотря на возраст, он до сих пор принимает участие в ветеранском движении, активно общается с молодежью

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Сотрудники регионального управления Следкома РФ поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Чадаева – 27 ноября ему Николю Кузьмичу исполнилось 94 года.

Будучи подростком, в самом начале войны он трудился в тылу. А в 1943-м, когда ему стукнуло всего-то 17 лет, отправился на фронт.

Воевал на первом Украинском фронте, в истребительном противотанковом артиллерийском полку, участвовал во множестве боевых операций, в свои юные годы, дослужившись до командира взвода.

На встрече ветеран рассказал об одном из самых запомнившихся на фронде моментов: при форсировании реки Висла его расчет первым перебрался на другой берег. До прихода подкрепления продержаться на этом плацдарме нужно было… 3 дня.

– Поначалу атаки были по 20 раз за день, потом по 17, потом нас атаковали меньше, – вспоминает Николай Кузьмич. – Но как мы продержались до прихода подкрепления 16 дней – сам не понимаю.

В конце 1944 года Николай Чадаев был тяжело ранен, демобилизовался, а после многие годы работал в Рязанской области. Несмотря на возраст, он до сих пор принимает участие в ветеранском движении, активно общается с молодежью.

Во встрече с ветераном приняли участие и молодые сотрудники управления. Всех без исключения поразили его сила духа, талант рассказчика, и активная позиция по проблемам современного общества.

Поздравляя Николая Кузьмича с днем рождения, руководитель областного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин вручил ему поздравительный адрес и подарок – настенные часы.

Фото: пресс-служба СУ СК СР по Рязанской области.

Следователи напомнили Николаю Кузьмичу, что он всегда может рассчитывать на их помощь и защиту со стороны ведомства. Кстати, сейчас они помогают оформить бумаги для официального документирования его боевого подвига на Висле.

А Всероссийская акция «Спасибо каждому ветерану!», организованная Следственным комитетом РФ, тем временем продолжается. В том числе и закладка Аллей Памяти, в которых будет по 75 деревьев – по числу послевоенных лет. В Рязани и почти в половине районов региона аллеи уже заложены. В высадке саженцев, кстати, принимал участи и Николай Чадаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU