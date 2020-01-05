В Рязани мужчина угрожал соседям ножом и поджог дверь их квартиры
4 января около восьми часов вечера в дежурную часть отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Рязанской области поступила информация, что в подъезде одного из многоэтажных домов на Московском шоссе (Рчзань) мужчина угрожает соседям ножом.
Далее выяснилось, что буянивший не только размахивал ножом, но еще и поджог дверь квартиры соседей. С пламенем справились приехавшие на вызов пожарные.
Сотрудники Росгварлии задержали дебошира и передали полиции. Его личность установлена – это ранее судимый местный житель 1988 года рождения.
По данному факту проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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