2020-01-04T20:49:01+03:00
Звезды

Рязанцы услышат джазовый мэйнстрим и ранний бибоп

В музее истории молодежного движения выступит трио гитариста Олега Щеголева
Константин МОГИЛИН
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Фото: vk.com/rznjazzdaysФото: vk.com/rznjazzdays
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5 января в 16 часов в Музее истории молодежного движения (Свободы, 79) в рамках «Зимних дней джаза в Рязани» состоится концерт джазового трио гитариста Олега Щеголева. Вместе с ним выступят Никита Волков (барабаны) и Алексей Казанков (контрабас).

- Олег - настоящий профессионал… Каждая фраза убедительна в его импровизации, - поделился как-то редактор журнала Music Box Андрей Большаков.

За свой творческий путь этот музыкант принял участие в огромном количестве джазовых и гитарных фестивалей и конкурсов. Среди них питерские «Виртуозы гитары» и «Блюз Дельта-Невы», а также столичное шоу журнала Music Box и многие другие.

В Рязани Олег Щеглов отыграет сет из джазового мэйнстрима, а также раннего бибопа (стиль с быстрым темпом и сложными импровизациями, сложившийся в 40-х годах).

Стоимость билета - 300 рублей. Справки по телефону: 8 (4912) 25-89-10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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