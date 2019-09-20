Рязанцы в субботу на улице Почтовой погуляли на «Гуляке»

14 сентября всю вторую половину дня и весь вечер на улице Почтовой в центре Рязани проходил пивной фестиваль «Гуляка». Его участниками стали не только те горожане, кто пришел в субботу в Бар «Alter Brauch», но и многие из прохожих, следовавших вдоль улицы и остановившихся посмотреть, что там происходит.

А посмотреть было на что! И не только посмотреть, но и послушать. На празднике звучала живая музыка, вокалисты исполняли ретро-песни в стиле джаз. Рязанцы и гости города останавливались, некоторые начинали даже снимать на видео выступления музыкантов.

Ведущая праздника приглашала прохожих для дегустаций напитков и легких закусок, просила принять участие в викторинах, где за правильные ответы на вопросы можно было выиграть как сертификаты на покупки в известных магазинах, так и эксклюзивную продукцию «Старого Завода».

Все посетители Бара, сделавшие там в этот день какой-либо заказ, могли написать на чеке свой номер телефона и опустить чек в стеклянный лототрон. Когда пришло время розыгрыша призов, выигравшим сообщали о радостном событии прямо по телефону: «Вы стали счастливым обладателем эксклюзивной продукции пивоварни!»

Зрителей старались не только развлекать, но и просвещать. Им рассказали о возрождении в Спасском районе старого винокуренного завода, который был построен ещё в 1911 году и сегодня снова выпускает продукцию – крафтовое пиво, медовуху, лимонад и другие напитки, а так же дает работу жителям рязанского села Городковичи.

Вечером вокруг «Гуляки» начали концентрироваться все остальные гуляния, которыми славится в погожие выходные улица Почтовая. С одной стороны выступали уличные музыканты, с другой – собирались неформальные поэты и художники. Специально приглашенные артисты показали файер-шоу – артистические номера с огнем.

К тому времени фестиваль уже переместился с улицы внутрь бара, но до его завершения в 2 часа ночи было еще довольно далеко…