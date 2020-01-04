Глава администрации Рязани поручила лучше убирать улицы

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:16:43+03:00

Елена Сорокина и ее заместители до конца новогодних каникул намерены проводить ежедневные объезды

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3 января глава администрации Рязани Елена Сорокина провела оперативное совещание со своими заместителями и руководителями городских служб. Обсуждалась работа в праздничные дни, причем одним из основных вопросов стала уборка улиц от снега и наледи. Также на повестке дня у чиновников - своевременный вывоз мусора.

Видимо, чтобы напомнить, насколько важно сейчас не ударить в грязь лицом, градоначальница обратилась к подчиненным:

- Наш город ежедневно посещает множество туристов, более 21 тысячи человек посетили визит-центры Рязани, – приводит слова Сорокиной пресс-служба администрации областного центра.

Сити-менеджер поручила убирать город более тщательно, расчищая от снега и грязи не только центральные дороги, но также межквартальные и дворовые проезды. Кроме того, Сорокина подчеркнула, что и она сама, и ее заместители ежедневно будут устраивать объезды улиц, а ответственные службы должны устранять выявленные недостатки в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU