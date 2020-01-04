2020-01-04T14:20:40+03:00
Общество

О музее Макса Фактора в Рязани рассказал федеральный телеканал

В доме, где работал «Отец макияжа», открылся исторический салон «Аромат времени»
Поделиться:
Фото: телеканал «Культура».Фото: телеканал «Культура».
Изменить размер текста:

В Рязани на улице Соборной, 48 открылся исторический салон «Аромат времени». Основная экспозиция в нем посвящена знаменитому рязанцу польско-еврейского происхождения Максимилиану Факторовичу, получившему всемирную славу под псевдонимом Макс Фактор. Об этом в своем сюжете рассказал телеканал «Культура».

- Это не музей, а исторический салон. В обыкновенном музее всегда есть желание соприкоснуться с предметами, которые находятся за витринами. А в нашем музее есть такая волшебная возможность - дотронуться до каких-то предметов, почувствовать поток времени, переходящий через них, - поделилась с журналистами создатель музея Ольга Вологжанина.

Место для музея выбрано не случайно. Именно в этом доме в 1895 году Максимилиан открыл свой первый магазин. Там продавались румяна, парфюмерия, парики... Одна часть экспозиции воссоздает парикмахерский уголок и аптекарский магазин того времени, другая рассказывает о голливудском периоде жизни Макса Фактора. «Отец макияжа», как называли его за океаном, создал для фабрики грез и не только водостойкую тушь, тональный крем и блеск для губ. В честь него даже заложена звезда на знаменитой Аллее славы, а основанная им компания стала международным брендом и существует по сей день.

Новости культуры от 04.01.20.Один из сюжетов посвящен историческому салону Аромат времени в Рязани

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О музее Макса Фактора в Рязани рассказал федеральный телеканал
В Рязани полиция провела рейд по барам и ночным клубам
В Рязанской области задержали москвича за нарушение правил охоты
В Рязанской области ищут виновника смертельного ДТП
Надежный и без соплей: рязанка ищет 50-60-летнего мужчину своей мечты
В Рязани 4 января возможны снег и дождь
В Рязани 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством
Виноград спаси, пожалуйста! Рязанский пожарный опубликовал видео с трех пожаров
Испугались високосного года: девять рязанских пар женились 31 декабря
Под Рязанью обнаружили труп женщины, сбежавшей из наркодиспансера
Жители дома на Семчинской давно жаловались на работу лифта, который рухнул
Все арт-елки на Лыбедском бульваре обесточили
Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве
Рязанский лифт заскрежетал и рухнул: жители дома совершенно спокойны
В Касимовском районе авто врезались в ограждения и съезжали с трасс
Встреча Нового года в Рязани была показана на «Первом канале»