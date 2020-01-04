О музее Макса Фактора в Рязани рассказал федеральный телеканал

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:20:40+03:00

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В Рязани на улице Соборной, 48 открылся исторический салон «Аромат времени». Основная экспозиция в нем посвящена знаменитому рязанцу польско-еврейского происхождения Максимилиану Факторовичу, получившему всемирную славу под псевдонимом Макс Фактор. Об этом в своем сюжете рассказал телеканал «Культура».

- Это не музей, а исторический салон. В обыкновенном музее всегда есть желание соприкоснуться с предметами, которые находятся за витринами. А в нашем музее есть такая волшебная возможность - дотронуться до каких-то предметов, почувствовать поток времени, переходящий через них, - поделилась с журналистами создатель музея Ольга Вологжанина.

Место для музея выбрано не случайно. Именно в этом доме в 1895 году Максимилиан открыл свой первый магазин. Там продавались румяна, парфюмерия, парики... Одна часть экспозиции воссоздает парикмахерский уголок и аптекарский магазин того времени, другая рассказывает о голливудском периоде жизни Макса Фактора. «Отец макияжа», как называли его за океаном, создал для фабрики грез и не только водостойкую тушь, тональный крем и блеск для губ. В честь него даже заложена звезда на знаменитой Аллее славы, а основанная им компания стала международным брендом и существует по сей день.

Новости культуры от 04.01.20.Один из сюжетов посвящен историческому салону Аромат времени в Рязани

ИСТОЧНИК KP.RU