В Рязанской области ищут виновника смертельного ДТП
3 января в деревне Лазарево после 16 часов неизвестный совершил наезд на пожилую женщину. В результате полученных травм пенсионерка скончалась, а виновник аварии скрылся с места ДТП. Соответствующая запись появилась в паблике «Типичный Касимов».
- Бабушка выжила в войну и серьезных заболеваний не было, ей бы с правнуками нянчиться, а она умерла. Мы, ее внуки, очень скорбим, - говорится в сообщении.
Авторы поста просят откликнуться неравнодушных людей и помочь в поисках автомобиля с бившего женщину. Контакты родственников погибшей указаны в записи.
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ИСТОЧНИК KP.RU