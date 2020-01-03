Надежный и без соплей: рязанка ищет 50-60-летнего мужчину своей мечты

3 Янв. 2020 2020-01-03T22:28:31+03:00

Женщина предъявила ряд требований к будущему избраннику и, судя по всему, никого не нашла

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Рязанка по имени Виктория оставила на сервисе «Яндекс Район» объявление о поиске 50-60-летнего мужчины для создания семьи, и описала качества, которыми он [мужчина] должен обладать.

По ее словам, ее избранник должен быть сильным, но не жестоким, способным оценить и не подавлять рядом с собой не менее сильную женщину. Мужчина должен быть волевым, для которого нет преград и проблем. Он не должен быть подвержен депрессии, не пускать сопли, и в состоянии решить не только свои проблемы, но и проблемы любимой.

Кроме того, мужчина, по мнению рязанки, должен быть достаточно недоверчивым и осторожным, в меру гордым и знающим себе цену, если он действительно на деле чего-то стоит.

Но это еще не все, будущий избранник обязательно должен быть верным, а его высокие моральные ценности и порядочность не позволят ему предавать любимую женщину. Надежность – это еще одно качество мужчины мечты.

«Сказано - сделано! Причем сделано качественно и пунктуально. Мужчина, для которого любимая женщина – лучшая, и всегда на первом месте. Ради такого мужчины я готова на все. А на остальные его недостатки я могу закрыть глаза!» - написала Виктория.

О себе женщина сказала кратко: «Я не стервозная, просто хочу честных отношений».

Судя по сотням комментариев к ее объявлению, достойного мужчину Виктории найти не удалось. Через несколько дней она удалила свой профиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU