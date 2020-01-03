В Рязани 4 января возможны снег и дождь

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:16:33+03:00

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В субботу, 4 января, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Возможны гололед и туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью -5…0°С; днем -2…+3ºС.

Кроме того, по данным регионального МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный. Экологическая обстановка - устойчивая.

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ИСТОЧНИК KP.RU