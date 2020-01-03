3 Янв. 2020 2020-01-03T10:53:28+03:00

Рязанцам не понравилось, что по проводам катаются дети на санках

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Все арт-елки на Лыбедском бульваре обесточили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина отключения электричества — катание детей на санках по проводам.

«Все провода, отходящие от арт-елок на Лыбедском бульваре изолированы. Однако, напоминаем всем, что это место не предназначено для катания! На всякий случай обесточили арт-елки на Лыбедском совсем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на бульваре несколько предприятий города установили арт-объекты в виде новогодних елок. Вечером и ночью они подсвечиваются. После публикаций в СМИ, что по «оголенным» проводам катаются дети на санках – подсветку отключили.

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Снять этот арт-объект можно было только с помощью коптера (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU