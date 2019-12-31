Рязанцы составили красивую елку из автомобилей

31 Дек. 21:42 2019-12-31T21:47:57+03:00

Снять этот арт-объект можно было только с помощью коптера

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Вечером 30 декабря (понедельник) городское автомобильное сообщество «Подслушано у водителей Рязани» реализовало свою идею по составлению новогодней елки из автомобилей. В акции приняли участие 40 машин, которые были выстроены на парковке автоспортивного комплекса «Атрон». С помощью коптера организаторы сделали красивый кадр.

- Хотелось бы сказать слова благодарности всем, кто приехал вчера, не смотря на ужасную погоду! Уже сегодня Новый год, который, мы надеемся, принесет всем только самое хорошее! – пожелал своим подписчикам Георгий Парублев.

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ИСТОЧНИК KP.RU