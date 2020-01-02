Театр драмы готов к премьере новогодней комедии про рязанское кафе

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:16:29+03:00

Кадр из телесюжета: актеры перед премьерой в декорациях спектакля

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2 января в 19:00 в Рязанском театре драмы состоится премьера комедии «Новогодняя любовь», действие которой происходит на окраине Рязани, в кафе, расположенном на трассе М5. Репортаж с генеральной репетиции был показан в эфире телерадиокомпании «Ока». По словам тележурналистов, актеры вносят последние штрихи в отдельные сцены.

Сюжет напомнает многие новогодние истории в мировом театре и кинематографе: 31 декабря в небольшой закусочной останавлваются водители, которых метели и снежные заносы задержали в дороге.

С 3 по 10 января спектакль будут показывать каждый вечер в 19:00, а 11 и 12 января – в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU