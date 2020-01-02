2020-01-02T12:54:44+03:00
Общество

В праздники «Книжный Барс» приглашает маленьких рязанцев на игры и викторины

Гостей ждут интересные конкурсы и, конечно, призы
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Фото: «Книжный Барс».Фото: «Книжный Барс».
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3 и 4 января «Книжный Барс» организует свои традиционные новогодние мероприятия для детей.

В пятницу, 3 января, маленьких гостей приглашают на развлекательную игру «Здравствуй зимушка-зима!».

Фото: «Книжный Барс».

Фото: «Книжный Барс».

А в субботу, 4 января, здесь проведут викторину по сказкам и загадкам для юных умников и умниц – «Новогодняя угадайка».

– Вас ждут игры, конкурсы, и, конечно, призы и подарки! – обещают организаторы.

Всех детей старше 3 лет приглашают в «Книжный Барс» с мамами и папами, с бабушками и дедушками!

Начало мероприятий в 13.00 в «Барсе на Московском», 3 этаж.

Вход свободный.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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