В праздники «Книжный Барс» приглашает маленьких рязанцев на игры и викторины
3 и 4 января «Книжный Барс» организует свои традиционные новогодние мероприятия для детей.
В пятницу, 3 января, маленьких гостей приглашают на развлекательную игру «Здравствуй зимушка-зима!».
Фото: «Книжный Барс».
А в субботу, 4 января, здесь проведут викторину по сказкам и загадкам для юных умников и умниц – «Новогодняя угадайка».
– Вас ждут игры, конкурсы, и, конечно, призы и подарки! – обещают организаторы.
Всех детей старше 3 лет приглашают в «Книжный Барс» с мамами и папами, с бабушками и дедушками!
Начало мероприятий в 13.00 в «Барсе на Московском», 3 этаж.
Вход свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU