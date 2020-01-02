В праздники «Книжный Барс» приглашает маленьких рязанцев на игры и викторины

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:54:44+03:00

Гостей ждут интересные конкурсы и, конечно, призы

Изменить размер текста: A A

3 и 4 января «Книжный Барс» организует свои традиционные новогодние мероприятия для детей.

В пятницу, 3 января, маленьких гостей приглашают на развлекательную игру «Здравствуй зимушка-зима!».

Фото: «Книжный Барс».

А в субботу, 4 января, здесь проведут викторину по сказкам и загадкам для юных умников и умниц – «Новогодняя угадайка».

– Вас ждут игры, конкурсы, и, конечно, призы и подарки! – обещают организаторы.

Всех детей старше 3 лет приглашают в «Книжный Барс» с мамами и папами, с бабушками и дедушками!

Начало мероприятий в 13.00 в «Барсе на Московском», 3 этаж.

Вход свободный.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU