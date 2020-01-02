2020-01-02T12:20:27+03:00
Происшествия

Рязанцы возмущены: отец дал запустить фейерверк ребенку

Инцидент был снят на улице Новоселов в Дашково-Песочне и вызвал множество откликов [ВИДЕО]
Сергей ЮРЧЕНКО
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Стоп-кадр видео: запуск петарды ребенкомСтоп-кадр видео: запуск петарды ребенком
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Во дворе дома 34 по улице Новоселов было снято возмутившее большое число рязанцев видео: взрослый мужчина разрешил ребенку запустить с рук фейерверк. Огненные петарды, к счастью, летели вверх, но стоило мальчику не удержать трубку – и могло произойти несчастье.

Видео появилось в популярном паблике социальной сети в ночь на 2 января. В комментариях, которые появились к этому видео в инстаграме, горожане ппредполагают, что «родители пьяные и безответственные». Другие сразу же вспомнили, как «несколько назад пьяный выстрелил из ракетницы со своего балкона, а попал в окно дома напротив: хорошо, что люди в другой комнате праздновали и не пострадали». Один из пользователей поделился, что «видели вчера одного мужчину с травмами после петарды: руку разворотило и ожоги глаз».

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В Рязани отец дал ребенку запустить фейерверк с рук
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ИСТОЧНИК KP.RU

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