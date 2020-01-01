Темно, народу много: рязанка пожаловалась на новогодние праздники в Песочне

1 Янв. 2020 2020-01-01T22:20:01+03:00

По мнению жительницы города, праздничные мероприятия в Дашково-Песочне прошли на «никаком» уровне [видео]

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Рязанка Светлана Вакуленко выложила субъективный гневный пост в группе «Подслушано в Рязани» об организации новогодних празднеств в Дашково-Песочне.

«Очень много народа собралось, все смотрят в сторону темного кинотеатра "Октябрь", играет музыка и... салют. Организация площадки - никакая!» — жалуется девушка.

Рязанка обратилась к чиновникам с одним вопросом: «Неужели вам не стыдно за свой город!? Песочня - это не Рязань? Вы думаете, что гостей города здесь нет?»

Напомним, проект «Рязань – Новогодняя столица России 2020» предусматривает, что празднества проходят во всех районах города.

"Никакой" Новый год в Песочне.

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ИСТОЧНИК KP.RU