1 Янв. 2020 2020-01-01T19:18:08+03:00

В Рязани 2 января ожидаются метель и гололедица. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В четверг, 2 января, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9…-4°С, днем -4…1°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, общий уровень загрязнения воздуха в регионе остается умеренным. Экологическая обстановка - устойчивая. В ближайшие сутки метеорологические условия будут рассеивать вредные примеси в приземном слое атмосферы.

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ИСТОЧНИК KP.RU