Метеопредупреждение: днем 1 января в Рязани возможно отложение мокрого снега
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 1 января на территории Рязанской области местами ожидается отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. О непогоде информирует региональное управление МЧС.
Специалисты ведомства напоминают, что при такой погоде пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям – снижать скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.
Кроме того, автомобилистам следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
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ИСТОЧНИК KP.RU