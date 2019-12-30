В шести районах Рязанской области 30 декабря отключат электричество

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-30T07:47:56+03:00

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков

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30 декабря в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Гребнево — с 08:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Ершово, деревня Полушкино — с 08:30 до 17:00.

Шиловский район:

- село Желудево, деревня Ибредь, деревня Авдотьинка, село Сасыкино, село Сановка, деревня Петровка — с 09:00 до 18:00;

- село Копаново — с 09:00 до 17:00;

- деревня Ладышкино, деревня Макшеево, деревня Мордасово, село Рубецкое — с 10:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- село Троица, село Пустотино — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи, село Шумашь — с 14:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Аладьино — с 15:00 до 16:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU