В Рязани будут судить бывшего адвоката за взятку и мошенничество
Следователи Московского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев, один из которых бывший адвокат, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Следствие установило, что в декабре 2017 года рязанец передал адвокату 150 тысяч рублей за содействие в смягчении наказания его знакомому, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков. При этом посредник оставил себе в качестве вознаграждения 300 тысяч рублей. Адвокат обещал передать деньги сотрудникам правоохранительных органов. Но в действительности деньги адвокат собирался оставить себе.
В итоге знакомый посредника, получив реальный срок лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, обратился в правоохранительные органы с заявлением о даче взятки.
Уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU