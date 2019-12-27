В Рязани будут судить бывшего адвоката за взятку и мошенничество

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-27T12:18:04+03:00

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Следователи Московского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев, один из которых бывший адвокат, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что в декабре 2017 года рязанец передал адвокату 150 тысяч рублей за содействие в смягчении наказания его знакомому, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков. При этом посредник оставил себе в качестве вознаграждения 300 тысяч рублей. Адвокат обещал передать деньги сотрудникам правоохранительных органов. Но в действительности деньги адвокат собирался оставить себе.

В итоге знакомый посредника, получив реальный срок лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, обратился в правоохранительные органы с заявлением о даче взятки.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU