СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-25T14:44:36+03:00

Рязанская фирма попала на крупный штраф за метаноловую незамерзайку. Фото: Иван ВИСЛОВ

ООО «Сити-Групп» использовало в стеклоомывающей жидкости сильнейший для человека яд

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Арбитражный суд привлек к ответственности ООО «Сити-Групп» в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, сообщает управление рязанского Роспотребнадзора.

Напомним, ранее проверка ведомства установила, что компания во время изготовления стеклоомывающей жидкости «Zimoffka» использовало метанол, что является грубейшим нарушением санитарно-гигиенических требований.

ООО «Сити-Групп» подало апелляционную жалобу, но там ее оставили без удовлетворения. В итоге всю продукцию в количестве 120 600 литров уничтожили.

СПРАВКА «КП»

Метанол (метиловый спирт) — сильный яд, который накапливается в организме. Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой. Для этого достаточно 5-10 г.

Пары метанола раздражают слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. У человека появляются сильные головные боли, звон в ушах, неврит и так далее. Важно, что метанол проникает в организм и через неповрежденную кожу.

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ИСТОЧНИК KP.RU