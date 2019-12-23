На трассе «Каспий» в Рязанской области женщину сбил грузовик
Жительница Шиловского района пыталась перейти дорогу не по «зебре»
Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:
В Шиловском районе грузовой автомобиль насмерть сбил 51-летнюю женщину. ДТП случилось на 282 километре трассы «Каспий».
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, Volvo управлял 39-летний житель Челябинской области. Жертва трагического инцидента пересекала неосвещенный участок вне пешеходного перехода.
Всего с 20 по 22 декабря в Рязанской области в 13 ДТП 3 человека погибли и 19 получили различные травмы. 31 раз полицейские останавливали на дорогах пьяных водителей.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU