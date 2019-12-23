2019-12-23T11:19:22+03:00
Происшествия

На трассе «Каспий» в Рязанской области женщину сбил грузовик

Жительница Шиловского района пыталась перейти дорогу не по «зебре»
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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В Шиловском районе грузовой автомобиль насмерть сбил 51-летнюю женщину. ДТП случилось на 282 километре трассы «Каспий».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, Volvo управлял 39-летний житель Челябинской области. Жертва трагического инцидента пересекала неосвещенный участок вне пешеходного перехода.

Всего с 20 по 22 декабря в Рязанской области в 13 ДТП 3 человека погибли и 19 получили различные травмы. 31 раз полицейские останавливали на дорогах пьяных водителей.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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