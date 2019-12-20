После пожара на заводе растворителей в Рязани оценили состояние воздуха

СЕГОДНЯ 21:46 2019-12-20T21:56:54+03:00

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Роспотребнадзор проверил состояние воздуха в Рязани после пожара на заводе по производству уайт-спирита. Предприятие расположено на проезде Яблочкова, д. 5, стр. 4.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты областного управления отобрали пробы в трех точках, одна из них – на границе с жилой застройкой. Исследование проводилось на углеводороды, оксид углерода и диоксид азота. При этом превышения предельно-допустимых концентраций ни одного из этих загрязняющих веществ выявлено не было.

ГУ МЧС по региону тем временем опубликовало фотографии с места ЧП. Информация о пожаре поступила в 9.55, а уже в 11.35 объявлена его ликвидация.

Одного человека в результате случившегося госпитализировали.

Фото: 62.mchs.gov.ru

Фото: 62.mchs.gov.ru

Фото: 62.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU