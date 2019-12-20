2019-12-20T17:45:18+03:00
Происшествия

Появилась официальная информация о ДТП на рязанской трассе с двумя погибшими и семью пострадавшими

Трое пострадавших в больнице, четверо отпущены домой
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

Ночью 20 декабря в Путятинском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП, в котором два человека погибли и еще семь получили травмы. Столкнулись Kia Rio и Chevrolet Captiva. По предварительной версии, 28-летний водитель Kia Rio неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.

В результате автоаварии он и его 24-летний пассажир погибли. Еще трое пассажиров этого автомобиля госпитализированы в Шиловский межрайонный медицинский центр. Четверо граждан Узбекистана, ехавших на автомобиле Chevrolet Captiva, получили амбулаторную помощь и были отпущены.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали

На трассе М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение Kia Rio и Chevrolet Captiva (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Скопине прошел митинг в поддержку жителей поселка Желтухинский
Региональное отделение «Единой России» организовало новогодний праздник для детей партийцев
Появилась официальная информация о ДТП на рязанской трассе с двумя погибшими и семью пострадавшими
Пушистый воришка: рязанские рыбаки подкармливают дикого хорька
Полиция рассказала о масштабном рейде в Рязани
Улицу Ленинского Комсомола в Рязани перекрыли
С самой актуальной новогодней елки в Рязани украли два противогаза
Руководителем рязанской «Деловой России» стал Дмитрий Иванков
В Рязани горело предприятие по производству растворителя
Стало известно, насколько в Рязани с Нового года подорожают квартиры
Рязань может стать Городом трудовой доблести
В Рязани девушка на «Ниве» протаранила Nissan Almera
Генпрокуратура: рязанское правительство нарушало законы в сфере ЖКХ
Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали
На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей