Появилась официальная информация о ДТП на рязанской трассе с двумя погибшими и семью пострадавшими

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-20T17:45:18+03:00

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Ночью 20 декабря в Путятинском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП, в котором два человека погибли и еще семь получили травмы. Столкнулись Kia Rio и Chevrolet Captiva. По предварительной версии, 28-летний водитель Kia Rio неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.

В результате автоаварии он и его 24-летний пассажир погибли. Еще трое пассажиров этого автомобиля госпитализированы в Шиловский межрайонный медицинский центр. Четверо граждан Узбекистана, ехавших на автомобиле Chevrolet Captiva, получили амбулаторную помощь и были отпущены.

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ИСТОЧНИК KP.RU