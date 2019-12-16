2019-12-16T11:46:29+03:00
Происшествия

Погибшим в ДТП на Южной окружной Рязани супругам было по 86 лет

Полиция опубликовало официальную информацию о жуткой аварии
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 14 декабря, примерно в 15.30 на 194-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» (Южная окружная дорога Рязани) произошло смертельное ДТП. Грузовик Scania под управлением 43-летнего рязанца столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2101. За рулем старенькой «копейки» находился 86-летний пенсионер. От удара легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, где в это время ехал бензовоз MAN. Лобовое столкновение не оставило шансов выжить ни водителю ВАЗ-2101, ни его пассажирке (супруге) – 86-летней бабушки. Оба они скончались на месте ДТП.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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