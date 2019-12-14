В ДТП на Южной окружной Рязани погибли два человека

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-14T20:07:55+03:00

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Днем в субботу, 14 декабря, на Южной окружной дороги Рязани произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2101, двигавшийся со стороны Михайловского шоссе, выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз MAN. Очевидцы говорят, что «Жигули» и бензовоз двигались в пределах допустимой скорости, но при лобовом столкновении шансов выжить в стареньком отечественном автомобиле не было. И водитель, и его пассажирка (дедушка с бабушкой) скончались на месте происшествия. Чтобы извлечь их тела из покореженного автомобиля, спасателям пришлось отрезать крышу.

Авария произошла в районе путепровода с улицей Черновицкой. Дорога здесь сужается. По всей видимости, пенсионера на «Жигулях» вынудил уйти на встречную полосу другой автомобиль, идущий параллельным курсом.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

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ДТП произошло 12 декабря на площади Театральной (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU