Под Рязанью заложили камень в основание еще одного храма
Церковь будут строить в честь благоверных Петра и Февронии Муромских
Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.
Изменить размер текста:
В минувшую субботу, 14 декабря, в поселке Листвянка Рязанского района Митрополит Марк заложил камень в основание будущего храма, сообщает пресс-служба епархии.
Сейчас в поселке живет около 2 тысяч человек, а местный храм расположен в бывшем здании детского сада.
Участок под новую церковь нашли неподалеку от него – на улице Прудной. Здесь и возведут храм в честь благоверных супругов Петра и Февронии.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Еще у одной церкви появился «свой голос»
На колокольню храма в честь Спиридона Тримифунтского подняли девять колоколов (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU