2019-12-16T10:31:00+03:00
Общество

Под Рязанью заложили камень в основание еще одного храма

Церковь будут строить в честь благоверных Петра и Февронии Муромских
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.
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В минувшую субботу, 14 декабря, в поселке Листвянка Рязанского района Митрополит Марк заложил камень в основание будущего храма, сообщает пресс-служба епархии.

Сейчас в поселке живет около 2 тысяч человек, а местный храм расположен в бывшем здании детского сада.

Участок под новую церковь нашли неподалеку от него – на улице Прудной. Здесь и возведут храм в честь благоверных супругов Петра и Февронии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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