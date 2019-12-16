Под Рязанью заложили камень в основание еще одного храма

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-16T10:31:00+03:00

Церковь будут строить в честь благоверных Петра и Февронии Муромских

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В минувшую субботу, 14 декабря, в поселке Листвянка Рязанского района Митрополит Марк заложил камень в основание будущего храма, сообщает пресс-служба епархии.

Сейчас в поселке живет около 2 тысяч человек, а местный храм расположен в бывшем здании детского сада.

Участок под новую церковь нашли неподалеку от него – на улице Прудной. Здесь и возведут храм в честь благоверных супругов Петра и Февронии.

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ИСТОЧНИК KP.RU