На колокольню рязанского храма подняли девять колоколов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-04T15:00:14+03:00

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4 декабря в день, когда православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в деревне Баграмово Рыбновского района на колокольню местной церкви подняли девять колоколов. После праздничной литургии состоялось освящение колоколов, затем с помощью храма их подняли на звонницу.

- Для полного комплекта нам необходимо еще два самых больших и самых дорогих колокола, - говорит настоятель храма иерей Владимир Кузнецов. – Пройдет еще время и мы тоже их поставим. Самое главное, что сегодня у церкви «появился голос».

Отметим, что для жителей деревни водружение колоколов на храм стало настоящим событием. Кто не работал и мог отпроситься - пришли все. Для жителей Баграмово это общая церковь – и для верующих, и для неверующих. Здесь люди простые и думают немного иначе, чем в большом городе: «Молиться не умею, ну хоть гвоздь принесу на строительство храма, кажись и помянет кто-нибудь…». И их поминают.

Строительство каменного храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в деревне Баграмово вступило в завершающую стадию. Уже скоро верующие переберутся из временного деревянного храма под надежные каменные своды.

Фото: Иван Крестьянинов.

Фото: Иван Крестьянинов.

ИСТОЧНИК KP.RU