В Рязани в субботу обнаружили труп пожилого мужчины
Следственный комитет проводит проверку
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Днем в субботу, 14 декабря, в Рязани в поселке Борки было обнаружено тело пожилого мужчины. По неофициальной информации, дедушка по какой-то причине собственноручно свел счеты с жизнью.
На месте работают следователи Московского межрайонного следственного отдела города Рязань СК России по Рязанской области. Обстоятельства гибели человека уточняются. Также выясняются причины побудившие мужчину сделать такой шаг.
ИСТОЧНИК KP.RU
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