2019-12-14T15:42:45+03:00
Происшествия

В Рязани в субботу обнаружили труп пожилого мужчины

Следственный комитет проводит проверку
Роман ДОРОФЕЕВ
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Днем в субботу, 14 декабря, в Рязани в поселке Борки было обнаружено тело пожилого мужчины. По неофициальной информации, дедушка по какой-то причине собственноручно свел счеты с жизнью.

На месте работают следователи Московского межрайонного следственного отдела города Рязань СК России по Рязанской области. Обстоятельства гибели человека уточняются. Также выясняются причины побудившие мужчину сделать такой шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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