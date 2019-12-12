2019-12-12T19:17:51+03:00
Происшествия

Скончавшийся в Сараевском районе 34-летний мужчина подрабатывал у местного предпринимателя

Личность погибшего установлена, а вот причину смерти назовут только после судмедэкспертизы
Роман ДОРОФЕЕВ
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Установлена личность скончавшегося 11 декабря в селе Красная Вершина Сараевского района на территории механизированного тока местного сельхозпредприятия молодого мужчины. Погибшим оказался 34-летний уроженец Александро-Невского района Рязанской области. В Красной Вершине он, по информации издательства «Пресса», подрабатывал у одного из предпринимателей.

Известно также, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности: трижды был судим за хищения. Кроме того, его неоднократно замечали за распитием алкоголя.

Для установления причины смерти, тело направлено на судмедэкспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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