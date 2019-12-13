Прио-Внешторгбанк признан лучшим предприятием Рязанской области

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-13T16:58:32+03:00

Победителям конкурса, который проводился на протяжении 2019 года, было вручено более 100 дипломов

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13 декабря в правительстве Рязанской области состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». Дипломы руководителям вручал губернатор Рязанской области Николай Любимов, поблагодаривший лауреатов за то, что они эффективно организовали работу, внедряют новые современные технологии и выплачивают работникам достойную «белую» зарплату.

В финансовой номинации диплом I степени достался Прио-Внешторгбанку, который несколько дней назад отметил свое 30-летие. Получил диплом председатель правления финансово-кредитной организации Роман Ганишин.

– Я могу только пообещать сохранять такие же высокие стандарты обслуживания, повышать качество и подтвердить звание лучшего предприятия. Длительная успешная работа банка основывается на наших добрых, партнерских, дружеских, соседских отношениях с нашими клиентами. Так будет и впредь, – пообещал он журналистам после окончания церемонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU