Прио-Внешторгбанк признан лучшим предприятием Рязанской области
13 декабря в правительстве Рязанской области состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». Дипломы руководителям вручал губернатор Рязанской области Николай Любимов, поблагодаривший лауреатов за то, что они эффективно организовали работу, внедряют новые современные технологии и выплачивают работникам достойную «белую» зарплату.
В финансовой номинации диплом I степени достался Прио-Внешторгбанку, который несколько дней назад отметил свое 30-летие. Получил диплом председатель правления финансово-кредитной организации Роман Ганишин.
– Я могу только пообещать сохранять такие же высокие стандарты обслуживания, повышать качество и подтвердить звание лучшего предприятия. Длительная успешная работа банка основывается на наших добрых, партнерских, дружеских, соседских отношениях с нашими клиентами. Так будет и впредь, – пообещал он журналистам после окончания церемонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU