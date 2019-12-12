В Рязани в 2020 году капитально отремонтируют шесть улиц

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-12T18:15:17+03:00

Однако с поступлением средств из вышестоящих бюджетов планы могут серьезно подкорректировать

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В бюджете Рязани на 2020 год предусмотрели капитальный ремонт улиц Дачной, Забайкальской, Коняева, Мервинской, Прижелезнодорожной, а также Народного бульвара. Об этом стало известно на заседании гордумы 12 декабря, когда главный финансовый документ утверждали.

Отметим, что в казне на «улучшение состояния улично-дорожной сети» пока предусматривается лишь 81 млн. рублей, то есть на 700 млн. рублей меньше, чем в 2019-м, однако в этой сумме не учтены субсидии из вышестоящих бюджетов, а это львиная доля средств.

Окончательно субсидии будут распределены в течение 2020 года, поэтому планы могут серьезно подкорректировать.

ИСТОЧНИК KP.RU