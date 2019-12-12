В Рязани из-за антисанитарии закрыли кафе «Уют»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-12T18:13:30+03:00

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Специалисты рязанского Роспотребнадзора во время проверки обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе «Уют», расположенного по адресу: проезд Шабулина,18а.

Постановлением Московского районного суда владелец заведения индивидуальный предприниматель Атаев Э.С. признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде приостановления работы кафе сроком на срок 30 суток.

После того, как предприниматель ликвидирует все нарушения, то заведение может быть открыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU