2019-12-12T18:13:30+03:00
Общество

В Рязани из-за антисанитарии закрыли кафе «Уют»

После проверки Роспотребнадзора суд постановил приостановить деятельность заведения
Яков РЫКОВ
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В Рязани из-за антисанитарии закрыли кафе «Уют».В Рязани из-за антисанитарии закрыли кафе «Уют».Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Специалисты рязанского Роспотребнадзора во время проверки обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе «Уют», расположенного по адресу: проезд Шабулина,18а.

Постановлением Московского районного суда владелец заведения индивидуальный предприниматель Атаев Э.С. признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде приостановления работы кафе сроком на срок 30 суток.

После того, как предприниматель ликвидирует все нарушения, то заведение может быть открыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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