2018-10-19T12:52:25+03:00
Общество

В Рязани из-за санитарных нарушений на 60 суток закрыли два кафе

Роспотребнадзор обратился в суд после проверки ООО «Сфера» и ООО «Трамэ»
Константин МОГИЛИН
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Московский районный суд Рязани на два месяца приостановил работу двух кафе на улице Сельских Строителей в связи с выявленными в них нарушениями санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В отношении ООО «Сфера» и ООО «Трамэ» ведомством проводились внеплановые проверки. Во время них у инспекторов возникло множество петензий к организации общественного питания в заведениях.

Рассмотрев материалы дела, суд признал организации виновными и приостановил на 60 суток работу буфета «Недостоевский» и кафе «Сфера».

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