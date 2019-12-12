2019-12-12T12:45:56+03:00
Происшествия

Очевидцы пытались помочь провалившемуся под лед рязанскому рыбаку

Но из-за тонкого льда сделать этого не получилось
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.
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В среду, 11 декабря, в районе села Вышгород (Рязанский район) у места впадения реки Рака в Оку произошла трагедия. Под лед провалился и утонул мужчина 1940 года рождения.

Очевидцы сообщили, что рыбак, подыскивая место для ловли, дошел до промоины – там лед оказался некрепким и мужчина провалился. Ему пытались помочь, но из-за слишком тонкого льда приблизится к опасному месту так никто и не смог.

Издательство «Пресса» сообщает, что сотрудникам МЧС, чтобы поднять тело мужчины пришлось воспользоваться лодкой.

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Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося и проводит проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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