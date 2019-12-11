Под Рязанью из реки достали труп очередного рыбака

СЕГОДНЯ 21:49 2019-12-11T21:49:46+03:00

Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося и проводит проверку

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11 декабря около 19 часов водолазы центральной спасательной станции извлекли из реки Рака в Рязанском районе тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, мужчина накануне вышел на лед, чтобы порыбачить.

Рязанское управление МЧС в очередной напоминает, что выход на первый лед опасен.

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Мужчина утонул еще несколько дней назад. Следственный комитет уже выясняет все обстоятельства случившегося (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU