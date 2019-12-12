Водитель «восьмерки», устроив ДТП на Северной окружной, сбежал
11 декабря на Северной окружной дороге в Рязани неизвестный водитель ВАЗ-2108 устроил ДТП и скрылся. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, полиция принимает меры по его розыску.
В 19.00 вблизи АЗС «Успех» на полосе в сторону центра города «восьмерка» наехала на тросовое ограждение и, отлетев от него, врезалась в попутный Hyundai Creta. В результате столкновения 41-летний водитель автомобиля южнокорейской марки обращался за медицинской помощью.
Всего за сутки на территории региона случилось четыре ДТП, в которых пострадали люди. Различные травмы получили четыре человека.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU