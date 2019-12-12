Водитель «восьмерки», устроив ДТП на Северной окружной, сбежал

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-12T10:45:50+03:00

Он наехал на тросовое ограждение и врезался в Hyundai

Изменить размер текста: A A

11 декабря на Северной окружной дороге в Рязани неизвестный водитель ВАЗ-2108 устроил ДТП и скрылся. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, полиция принимает меры по его розыску.

В 19.00 вблизи АЗС «Успех» на полосе в сторону центра города «восьмерка» наехала на тросовое ограждение и, отлетев от него, врезалась в попутный Hyundai Creta. В результате столкновения 41-летний водитель автомобиля южнокорейской марки обращался за медицинской помощью.

Всего за сутки на территории региона случилось четыре ДТП, в которых пострадали люди. Различные травмы получили четыре человека.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU