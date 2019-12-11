Депутаты Рязанской областной Думы задали вопросы региональному министру здравоохранения

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-11T20:37:39+03:00

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11 декабря на заседании фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе состоялось обсуждение доступности медицинской помощи в регионе. Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий ответил на вопросы депутатов по заданной теме.

Руководитель партийного объединения Михаил Кривцов спросил, будет ли строиться фельдшерско-акушерский пункт в селе Федякино Рыбновского района. Из-за того, что село находится в охранной зоне достопримечательного места «Есенинская Русь», строительство было отложено. Вместо него объект здравоохранения возводится в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района.

По словам министра здравоохранения, проект ФАПа для села Федякино доработан и в 2020 году объект будет построен.

Также Михаил Кривцов поинтересовался, как развивается ситуация с отоплением врачебной амбулатории в селе Столпцы Старожиловского района. «Учреждение построено, в него завозится оборудование, но из-за того, что здание нормально не отапливается, отделка внутренних помещений уже начинает портиться», – отметил он.

Фото: Единая Россия.

Андрей Прилуцкий разъяснил, что о том, как решается данная ситуация, знает только со слов регионального министра строительного комплекса, так как именно это ведомство является заказчиком. В настоящее время помещение отапливается электрообогревателями.

Депутат Евгений Смольников задал вопрос, с которым к нему на личные приемы приходили жители Кадома и Ермиши – будут ли восстановлены узкопрофильные отделения районных больниц.

— В регионе создана современная трехуровневая система оказания медицинской помощи, – отметил министр здравоохранения. – У нас есть несколько крупных межрайонных медицинских центров – в экстренных случаях пациенты из районов направляются туда. Непосредственно в муниципалитетах большое внимание будем уделено развитию первого, поликлинического уровня.

Он добавил, что в 2019 году было выделено порядка 200 млн рублей на модернизацию 37 учреждений здравоохранения.

— В этих медицинских организациях проводились различные работы, вплоть до капитального ремонта, – отметил Андрей Прилуцкий. – Естественно, чтобы привести все учреждения в нормативное состояние, требуется денег в разы больше. Но мы осознано направили эти средства именно на поликлинические отделения в муниципальных образованиях, чтобы люди получали первичную медицинскую помощь в нормальных условиях.

Татьяна Гусева обратила внимание министра на то, что к ней поступает немало жалоб от жителей – сложно взять талоны к узким специалистам. «Мы проводим большую разъяснительную работу, – сказал Андрей Прилуцкий. – Прежде, чем брать талон к узкому специалисту, сначала требуется посетить участкового терапевта».

Вопрос о качестве и организации прохождения диспансеризации задала депутат Татьяна Баринова. За один день и в удобное для обследуемого время пройти профилактическое обследование проблематично.

Татьяну Панфилову интересовала доступность медицинской помощи в поселке Солотча. Андрей Прилуцкий отметил, что в этом районе Рязани работает терапевтический кабинет поликлиники горбольницы № 4, а также пообещал рассмотреть возможность организации дневного стационара на базе бывшей больницы № 7.

— Кроме того, в связи с переводом гастроэнтерологического отделения больницы № 4 в новую больницу БСМП, будет расширено терапевтическое отделение. Жители Советского района областного центра, прикрепленные к этому учреждению, будут получать разнообразную, в том числе и стационарную помощь, – отметил министр.

Михаил Агапкин высказал обеспокоенность по поводу заброшенного, недостроенного корпуса больницы № 5 в микрорайоне Приокский. В 1989 году Рязанский станкостроительный завод начал строительство нового лечебного корпуса на 200 коек с вспомогательными службами, которое было прекращено в 1992 году.

— Объективно – нам не нужен новый корпус учреждения здравоохранения. Потребность микрорайона в лечебных заведениях соответствует нормам, поликлиник и больниц здесь достаточно, – сказал Андрей Прилуцкий. – Кроме того, этот объект находится на балансе администрации города Рязани.

Председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин поручил руководителю фракции Михаилу Кривцову подготовить запрос в исполнительный орган власти областного центра.

— Нужно понять, что город планирует делать с этим объектом, – сказал он. – Нам необходимо прекратить спекуляции на обсуждении вопроса – почему мы не выделяем средства на достройку корпуса. Здание уже давно не отвечает современным требованиям.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU