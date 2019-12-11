«Зеленый сад» разыгрывает в Instagram приз – нарядную новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-11T12:21:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Нового года Группа компаний «Зеленый сад» проводит очередной розыгрыш приза среди своих подписчиков в социальных сетях.

Для того, чтобы во время самого любимого праздника в домах было тепло, уютно и красиво, Группа компаний «Зеленый сад» разыграет нарядную елочку. Для участия в розыгрыше в Instagram новогоднего приза необходимо соблюсти совсем простые правила: - Нужно уже быть или стать подписчиком @zelenysad62;

- В комментариях (их количество не ограничено) нужно отметить подружку или друга;

- Сделать репост поста в сториз и отметить @zelenysad62.

Итоги розыгрыша приза, который уже ждет своего будущего обладателя в офисе ГК «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, будут подведены 18 декабря 2019 года.

А еще напомним о том, что для всем, кто приобретет до 31 декабря 2019 года квартиру в жилом квартале «Еврокласс» в Кальном, Группа компаний «Зеленый сад» дарит на выбор кладовку или отделку «White Box». Купившие квартиры в ноябре уже приняли участие в розыгрыше приза - быстрого ремонта «RENT». Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина Сидорова. Второй этап розыгрыша приза для всех, кто купит квартиру в ЖК «Еврокласс» в декабре, состоится 9 января 2020 года.

Узнать подробности акции, а также получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77. Официальный сайт: www.green-garden.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU