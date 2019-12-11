В Рязани украсили опоры ЛЭП снежинками «новогодней столицы»
Рязанские энергетики оформили ансамблем светящихся логотипов новогодней столицы в виде снежинок опоры ЛЭП на Московском шоссе (остановка «университет МВД»), сообщает пресс-служба Рязаньэнерго.
Опоры расположены вдоль оживленной автомобильной трассы и хорошо просматриваются при движении. Кроме того, как отмечают в компании, Московское шоссе можно назвать въездом в город со стороны столицы, поэтому стилизованные ЛЭП порадуют не только рязанцев, но и гостей.
Фото: Рязаньэнерго.
— Пусть наши опоры ЛЭП, украшенные светящимися снежинками, послужат не только отличным дополнением к праздничной иллюминации города, но и станут символами света, электричества, без которого сияние разноцветных огней, дарящих нам атмосферу радости и новогоднего чуда, просто невозможно, — сказал директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Михаил Подлягин.
Фото: Рязаньэнерго.
Кроме того, энергетики обещали обеспечить дополнительный резерв для электроснабжения городских площадок во время массовых гуляний.
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