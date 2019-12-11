На Рождественских чтениях в Рязани обсудили информационные войны
10 декабря на Рождественских чтениях обсудили вопросы миссионерской деятельности в условиях информационных войн, сообщает пресс-служба рязанской епархии.
По мнению священнослужителей, такое сочетание не случайно, так как миссия сегодня зачастую осуществляется через интернет. Кроме того, информационные войны чаще всего преследуют не только коммерческие, политические и другие цели, но и направлены на «формирование конкретного мировоззрения и системы ценностей».
Во время обсуждения участники затронули такие темы, как «Информация – как средство войны» и «Фейковость - как символ эпохи».
Фото: рязанская епархия РПЦ.
На чтениях вступил доцент кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат философских наук Василий Щипков, который рассказал представителям епархии о методах и сути информационных войн, обратив особое внимание на тот тип войн, который разворачивается в гуманитарной области, в области смыслов и образов.
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