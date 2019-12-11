2019-12-11T11:45:44+03:00
Общество

На Рождественских чтениях в Рязани обсудили информационные войны

Священники узнали, как вести миссионерскую деятельность в условиях, когда в интернете формируют чуждые системы ценностей
Яков РЫКОВ
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Фото: рязанская епархия РПЦ.Фото: рязанская епархия РПЦ.
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10 декабря на Рождественских чтениях обсудили вопросы миссионерской деятельности в условиях информационных войн, сообщает пресс-служба рязанской епархии.

По мнению священнослужителей, такое сочетание не случайно, так как миссия сегодня зачастую осуществляется через интернет. Кроме того, информационные войны чаще всего преследуют не только коммерческие, политические и другие цели, но и направлены на «формирование конкретного мировоззрения и системы ценностей».

Во время обсуждения участники затронули такие темы, как «Информация – как средство войны» и «Фейковость - как символ эпохи».

Фото: рязанская епархия РПЦ.

Фото: рязанская епархия РПЦ.

На чтениях вступил доцент кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат философских наук Василий Щипков, который рассказал представителям епархии о методах и сути информационных войн, обратив особое внимание на тот тип войн, который разворачивается в гуманитарной области, в области смыслов и образов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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