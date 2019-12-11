В компании Vellcom group рассказали, почему стоит купить квартиру с террасой

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-11T10:06:55+03:00

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Слово «терраса» происходит от французского terrasse, что означает «площадка». Первоначально дома с террасами – это изобретение архитекторов для жителей южных широт. Еще в стародавние времена такие дома были распространены в Греции, Испании, Италии и в других южноевропейских государствах. Вечерние часы на террасе проводили целыми семьями, это стало обязательной частью культуры. Позднее террасы стали появляться не только в малоэтажных проектах, но и в многоэтажных домах в США и во многих странах Европы, даже в Северной Европе, которая не отличается особенно ласковым климатом. В большом городе все-таки бывает тесновато. Чтобы пространство радикально раздвинулось, достаточно подняться на последний этаж даже не самого высокого дома и выйти на террасу.

Террасы VELLCOM DOMов отличаются не только красотой, но и высокой прочностью и качеством материалов! Вы можете не переживать и только наслаждаться пространством террасы в любое время года. Просторная терраса позволяет создать личное зеленое пространство прямо посреди города. В домах от Vellcom group электричество, подведенное заранее, на этапе строительства, обязательно, так как оно понадобится для освещения террасы.

Выбирая квартиру с террасой, стоит учитывать, на какую сторону света она обращена: ведь от этого во многом зависит ее обустройство и использование. Терраса, смотрящая на север — теплая, комфортная и без яркого солнечного света. Там будет удобно заниматься с детьми или предаваться творчеству. Смотрящая на юг - лучше подойдет для романтических ужинов и вечеринок с барбекю. Терраса, которая смотрит на восток, понравится жаворонкам. Там можно встречать рассветы за уютным завтраком или утренним кофе на открытом воздухе в окружении растений домашнего сада. Западная терраса, скорее всего, порадует сов: они восходов не видят по определению, зато не прочь полюбоваться живописными закатами. Ее, кстати, можно сделать продолжением гостиной или столовой, чтобы даже в холодное время года устраивать романтические ужины с видом на вечерний город.

Выбрать квартиру с террасой своей мечты вам помогут наши специалисты в отделе продаж. Звоните по телефону (4912) 300-707 или приходите к нам в офис по адресу: г. Рязань, 2 Линия, д. 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU