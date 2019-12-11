Стало известно, где в Рязани хотят построить скейт-парки

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-11T06:04:16+03:00

Депутаты гордумы рассмотрят предложение администрации города о выделении денег на строительство скейт-парков в Рязани. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На строительство спортивных площадок предлагают потратить более 40 млн рублей. Но слово за депутатами гордумы

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Депутаты гордумы рассмотрят предложение администрации города о выделении денег на строительство скейт-парков в Рязани.

Построить спортивные площадки за 40,3 млн рублей хотят по следующим адресам:

– бетонный скейт-парк для катания на роликах и БМХ-велосипедах на территории «Лесопарка» под мостом автодороги, площадью 850 кв. метров. Ориентировочная стоимость — 13,9 млн рублей;

- деревянный скейт-парк для катания на скейтах и спортивных самокатах на территории «Лесопарка» под мостом автодороги, площадью 530 кв. метров. Ориентировочная стоимость — 7,4 млн рублей;

- скейт-парк в ЦПКиО площадью 800 кв. метров, стоимостью 5 млн рублей;

- скейт-парк на Лыбедском бульваре на бетонной «шайбе» бывшей танцплощадки, площадью 800 кв. метров, стоимостью 5 млн рублей;

- скейт-парк в Приокском парке культуры и отдыха имени Гагарина, площадью 600 кв. метров, стоимостью 4 млн рублей;

- скейт-площадка с рампа-парком в Дашково-Песочне площадью 850 кв. метров, стоимостью 6 млн рублей.

К такому предложению власти после публичных слушаний по проекту бюджета Рязани на 2020 и на плановый период 2021 и 2022.

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ИСТОЧНИК KP.RU