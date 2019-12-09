Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП у «Зельгроса»
Тогда, 4 декабря, столкнулись четыре автомобиля. Погиб водитель Suzuki
Фото: УМВД по Рязанской области
Изменить размер текста:
Рязанская полиция призывает откликнуться очевидцев ДТП у «Зельгроса», в результате которого погиб 51-летний мужчина. Тогда, 4 декабря, на улице Восточный промузел в аварии поучаствовали четыре автомобиля: ВАЗ-2105, Kia Optima, Suzuki CX-4 и Opel Astra.
Ранее сообщалось, что водитель «пятерки», перестраиваясь, столкнулся с Kia, ту отбросило на Suzuki, а «японец», в свою очередь, врезался в Opel. Погибший – водитель Suzuki.
С информацией для следователей просят обращаться по телефону (4912)29-74-99 или в управление на ул. Фирсова, 12к1 (кабинет 13).
ИСТОЧНИК KP.RU