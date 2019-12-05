Погибший на Восточной окружной Рязани в массовом ДТП водитель стал жертвой обстоятельств
В среду, 4 декабря, на Восточной окружной дороге Рязани произошло массовое ДТП, в котором погиб человек.
По предварительной информации, аварию спровоцировал 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105. Перестраиваясь из правой полосы в левую, мужчина не заметил двигавшийся в попутном направлении автомобиль Kia. Машины столкнулись. После этого в потерявшие управления транспортные средства врезались иномарки Opel и Suzuki.
Пресс-служба ГИБДД сообщает, что водитель автомобиля Suzuki получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
Всего за минувшие сутки на дорогах области погибли три человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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