В ДТП на рязанской трассе погибла 10-летняя девочка
В пятницу, 6 декабря, в 21.10 в Путятинском районе на 300-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло тяжелое ДТП. 34-летняя жительница Сасовского района, управляя автомобилем Kia Cerato, при обгоне попутной машины не справилась с управлением и врезалась во встречный грузовик Mercedes. Фурой управлял 38-летний житель Орловской области.
От полученных травм на месте ДТП скончалась 34-летняя женщина-водитель и 10-летняя пассажирка автомобиля Kia. Еще одна пассажирка – женщина в возрасте 39-ти лет – госпитализирована.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото с места ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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