2019-12-09T11:10:53+03:00
Происшествия

В ДТП на рязанской трассе погибла 10-летняя девочка

Автомобиль Kia Cerato врезался во встречный грузовик
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В пятницу, 6 декабря, в 21.10 в Путятинском районе на 300-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло тяжелое ДТП. 34-летняя жительница Сасовского района, управляя автомобилем Kia Cerato, при обгоне попутной машины не справилась с управлением и врезалась во встречный грузовик Mercedes. Фурой управлял 38-летний житель Орловской области.

От полученных травм на месте ДТП скончалась 34-летняя женщина-водитель и 10-летняя пассажирка автомобиля Kia. Еще одна пассажирка – женщина в возрасте 39-ти лет – госпитализирована.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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