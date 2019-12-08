Семья из Волгограда погибла в ДТП в Рязанской области
В ночь с 6 на 7 декабря в Михайловском районе на 212-м километра трассы Р-22 «Каспий» произошло трагическое ДТП, в котором погибли три человека – семья из города Волгограда. Столкнулись автомобили Lada Granta и Ford Focus.
Издательство «Пресса» сообщает, что на месте аварии погибли 49-летний мужчина (водитель автомобиля Lada Granta) и его 21-летний сын. Супруга (и мама) была доставлена в Михайловскую межрайонную больницу, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Двое человек госпитализированы – это водитель иномарки и еще один пассажир Lada Granta.
Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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