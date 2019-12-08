В Санкт-Петербурге задержали фанатов ФК «Спартак» из Рязани
Стало известно, что среди задержанных перед матчем 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшем в Санкт-Петербурге 1 декабря, есть и фанаты из Рязани. Об этом сообщает РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что согласно его источникам, был задержан «отборный состав бойцов», группировок: «Школа», «Авангард», «Традиция», «Поколение» и «КБ Рязань».
Отмечается, что всего в ночь перед матчем было задержано больше 80 фанатов московского футбольного клуба. На молодых людей были составлены протоколы за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков. К утру все они покинули участки. Большинству из них предстоят суды по административным протоколам.
Напомним, что серьезный конфликт с болельщиками начался после матча сборной России против Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы - 2020. Так, во время игры, прошедшей в Серравалле, нападающего Артема Дзюбу засыпали оскорбительными кричалками с нецензурным содержанием со стороны гостевого сектора.
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ИСТОЧНИК KP.RU