В ближайшие часы Рязанскую область ожидает усиление ветра

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-08T09:52:43+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Рязанской области ожидается усиление ветра. Его скорость при порывах будет достигать 17 метров в секунду, направление - юго-западное.

В связи с этим региональное ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение, в котором просит рязанцев и гостей города быть внимательнее и осторожнее: избегать длительного пребывания на улице и не находиться под непрочными конструкциями.

Что же касается температуры воздуха, то она, напомним, прогнозировалась на уровне -1…+2 градуса. Также ожидались небольшие осадки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый телефон доверия МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU